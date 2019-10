Usura. “Inattendibilità teste”, chiesta assoluzione per residente a Manfredonia

Bari/Manfredonia, 15 ottobre 2019. “Non attendibilità del testimone udito”: il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Bari ha chiesto, lo scorso 14 ottobre, l’assoluzione dal reato di usura (644 cp) per Michele Mansi, 37enne nativo di San Giovanni Rotondo ma residente a Manfredonia.

L’uomo, già con passata sentenza del Tribunale di Foggia era stato assolto dai reati di tentata estorsione e minacce.

Mansi, difeso dall’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, è risultato essere una “persona inserita in un contesto lavorativo e di giusta affidabilità“.

Come già comunicato, il 21 gennaio 2014, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Manfredonia aveva eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 20.01.2014 dal Gip del Tribunale di Foggia, Dr. Antonio Buccaro, su richiesta del Pubblico Ministero Dr.ssa Rosa Pensa, nei confronti del citato Mansi, “ritenuto responsabile dei reati di usura e tentata estorsione, nonché danneggiamento e minaccia aggravata nei confronti di una vittima trovatasi in difficoltà economiche”.