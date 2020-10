Agostino Sibillo su Radio1 Rai “Lotta contro lo strapotere dei giganti del web..”

Roma. “È considerato il padre del cloud, il sistema rivoluzionario che da qualsiasi dispositivo permette di archiviare dati su internet anziché sul disco del proprio computer o di utilizzare software potenti senza doverli acquistare ma pagandoli a consumo. Tecnologia nata negli anni Sessanta, ma che lui ha trasformato in un prodotto per tutti, è in pratica il metodo oggi usato da servizi come Google Drive, Amazon Cloud o Dropbox. Per questo la New Hampshire University l’ha inserito tra i cento maggiori inventori del XX secolo. Classe 1972, laurea in Legge a Bari e in Informatica negli Usa (dove oggi vive), Agostino Sibillo ha anche lanciato decine di brevetti su droni, video online e diagnosi mediche“.

Come riportato nel post “Oggi si batte contro lo strapotere dei giganti del web (che in parte ha lui stesso contribuito a rafforzare grazie all’intuizione del cloud) e, in contrapposizione, propone una metodo per criptare i nostri dati grazie alla realtà aumentata. Per il futuro scommette sui computer quantistici, che – a suo avviso – potrebbero spezzare gli attuali monopoli, riportando la rete alla visione democratica degli inizi. Il 30 ottobre interviene online all’Internet Festival di Pisa. Io intanto l’ho sentito per la rubrica Sportello Italia, di Americo Mancini su Radio1 Rai. . Se volete ascoltare questa ennesimo italiano ammirato nel mondo e semisconosciuto qui, ecco il podcast con l’intervista (è il secondo servizio): https://bit.ly/3159hNv“.

