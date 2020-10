Bari, 15 ottobre 2020. Alle ore 11.30 circa su richiesta del 118 i Carabinieri sono intervenuti in via D’Avanzati ove è stata rinvenuta morta, all’interno della camera da letto, R.I. 40enne, che aveva perso molto sangue da una ferita nella zona inguinale.

Sono in corso accertamenti da parte della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri per verificare le cause del decesso. Sul posto erano presenti il compagno e la figlia di 10 anni.