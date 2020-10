Conferma a StatoQuotidiano “Manfredonia over51: incremento da focolai domestici”

(statoquotidiano, Manfredonia, 15 ottobre 2020, ore 19:19). Incremento da “focolai domestici“, dunque all’interno di alcune famiglie. Questa la motivazione ufficiale alla base dell’aumento di positività a Manfredonia, negli ultimi giorni, al nuovo coronavirus.

Come pubblicato da StatoQuotidiano, in anteprima e in esclusiva, dopo i 44 attuali positivi comunicati il 12 ottobre 2020 – 40 al 10 ottobre, 42 all’11 – , lo scorso 13 ottobre erano state registrate ulteriori 2 positività, per un totale di 46 cittadini, rientranti nel totale di almeno 130 tra quarantena – isolamento fiduciario e ricoveri (in ospedale tra terapia intensiva, pneumologia, malattie infettive: Casa Sollievo – Policlinico Riuniti di Foggia).

Le ultime due positività, quelle registrate lunedì 12 ottobre, fanno riferimento a operatori sanitari dell’ospedale San Camillo. Fortunatamente, non risultano ulteriori positivi tra il personale del presidio ospedaliero. “Focolai domestici”, dunque contatti tra famiglie di Manfredonia.

Per il totale comprensivo anche cittadini in isolamento fiduciario/quarantene/ricoveri è molto probabile che il totale, che comprende naturalmente i positivi, è di almeno 150 unità.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE 15.10.2020. Sono stati registrati 5346 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 257 casi positivi: 144 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 40 in Provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Sono stati registrati 7 decessi: 4 in provincia di Bari e 3 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 473161 test. 5387 sono i pazienti guariti. 4409 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 10.421, così suddivisi: 4.308 nella Provincia di Bari; 969 nella Provincia di Bat; 829 nella Provincia di Brindisi; 2.487 nella Provincia di Foggia; 919 nella Provincia di Lecce; 825 nella Provincia di Taranto; 80 attribuiti a residenti fuori regione; 4 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it