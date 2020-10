COVID. Positivi anche Valentino Rossi e Federica Pellegrini

Roma, 15 ottobre 2020. Dopo Cristiano Ronaldo, anche altri due campioni dello sport positivi al Coronavirus: si tratta di Valentino Rossi e Federica Pellegrini.

“Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e nonostante il test negativo fatto martedì mi sono isolato dal mio arrivo da Le Mans. Ma le cose stanno così e non posso far nulla per cambiarle“. Così Valentino Rossi sull’annuncio della sua positività al Covid. “Purtroppo questa mattina non mi sentivo bene, ossa doloranti e leggera febbre. Il medico mi ha testato due volte e il secondo test, il cui risultato mi è stato inviato alle 16, è stato purtroppo positivo”.

“Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori – ha spiegato la Pellegrini – tornata a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola, e ovviamente non sono più andata in piscina”. Lo riporta l’Ansa.