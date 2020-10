E’ foggiana ma non può tornare in Italia per curarsi

(osservatoriodiritti) Una battaglia, anche legale, iniziata 5 anni fa e ancora oggi senza risposta. Mentre le condizioni di salute peggiorano. È la storia di Anna Ludovico Dunn, nata a Foggia e oggi 78enne, che improvvisamente si è trovata intrappolata negli Stati Uniti, quando le è stato detto di aver perso la cittadinanza italiana. Nel 2013, quando alla signora Anna, allora già residente a Los Angeles, le fu diagnosticato l’insorgere della cataratta. Negli Stati Uniti il costo per l’intervento senza ricovero e complicazioni ammonta a circa 10 mila euro, a cui aggiungere visite mediche e medicine. Intervento che per la signora Anna era necessario, per non rischiare la cecità totale. Nel frattempo la vista è peggiorata. E a quel problema se ne sono aggiunti altri: gradualmente ha perso l’uso di gamba, braccio e mano destri. Tutto, senza conoscere cause, né origine. Per poter tornare in Italia era dunque necessario rinnovare il passaporto. La signora Anna prosegue nella sua battaglia, anche interpellando le istituzioni ma i suoi appelli puntualmente vengono ignorati. (osservatoriodiritti)