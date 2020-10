Foggia. Ataf amplia gli orari per il rinnovo dei permessi di sosta

Foggia, 15 ottobre 2020. Si ampliano gli orari destinati al rinnovo dei permessi della sosta tariffatapredisposti da ATAF SpA, per evitare assembramenti degli utenti agli sportelli. Dal 19 ottobre, infatti, sarà possibile effettuare i rinnovi annuali dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Non cambiano le tariffe, pari a 25 euro annui per la prima auto e 120 euro annui per la seconda auto. “Sono interessati– fa sapere ATAF – coloro che sono in possesso di titoli della sosta, già scaduti o in scadenza, per qualsiasi zona a cui appartengano, che effettueranno il rinnovo consegnando agli Uffici del Terminal il permesso originale e copia dello stesso, unitamente ad una autocertificazione da cui risulti che non siano venuti meno i requisiti originari”. Il modello di autocertificazione per la richiesta di rinnovo è scaricabile dal sito www.ataf.fg.ito reperibile presso gli Uffici di ATAF SpA.

Le stesse regole valgono anche per coloro che richiedano il permesso della sosta residenti per la prima volta, i quali, se in possesso di un recapito pec, possono anche inviare la documentazione (modulo di richiesta compilato e documenti occorrenti) all’indirizzo ataf@cert.comune.foggia.it

Il permesso di sosta riporta chiaramente la data di prima scadenza e ogni bollino apposto in precedenza sposta in avanti di un anno la data di scadenza originaria. I residenti sono tenuti al rinnovo o alla definitiva restituzione dell’eventuale titolo scaduto, con l’obbligo di comunicare eventuali variazioni dei requisiti di rilascio, onde evitare il pagamento di importi arretrati.