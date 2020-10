Gargano: ancora rovesci e temporali. Migliora venerdì

Bari, 15 ottobre 2020. Meteo Puglia: nuovo fronte in transito con tempo in peggioramento sul Sud-Est a partire da Basilicata tirrenica e Ovest Molise con rovesci e temporali in estensione anche alla Puglia, fenomeni anche di forte intensità in serata sul Salento. Temperature in calo nei valori massimi, in aumento le minime. Venti forti meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mar Ionio tendente ad agitato, mosso l’Adriatico.

SPICCATA VARIABILITA’ SUL SUD-EST CON MOMENTI SOLEGGIATI ALTERNATI A NUBI SPARSE ED ACQUAZZONI INTERMITTENTI. La perturbazione responsabile del maltempo di inizio settimana sul Sud-Est si è allontanata definitivamente verso levante. Tuttavia si mantiene attivo un flusso di correnti umide atlantiche che rinnoverà una fase all’insegna della variabilità tra Puglia, Basilicata e Molise nel corso della settimana. Un fronte attraverserà la nostre regioni nella giornata di giovedì con fenomeni localmente di forte intensità specie sul Salento. Temperature in ulteriore calo su valori inferiori alle medie del periodo. (fonte:3bmeteo.com)