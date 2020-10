Manfredonia. Gestione Mercato Ittico, Produttori Ittici chiede atto di 8 anni

Manfredonia, 15 ottobre 2020. Con recente istanza, la società “Produttori Ittici Manfredonia Società Cooperativa“, con sede legale in Manfredonia, al Lungomare Nazario Sauro, ha richiesto agli enti di competenza (vedi in basso) il rilascio di un atto formale per un periodo di anni 8, per l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima di mq. 13.365,72 (l’area mercatale), sita al molo di Tramontana del porto Commerciale di Manfredonia, allo scopo di gestire il Mercato Ittico di Manfredonia.

La prima istanza era stata inoltrata dalla citata società il 05 marzo 2018, ed integrata a seguito della determina del Presidente n. 321 del 1°.09.2020 di aggiudicazione della procedura comparativa ex art.37 del codice della Navigazione.

Si ricorda come l’affidamento della gestione del mercato ittico alla Produttori Ittici Manfredonia, era stato annunciato durante il recente periodo elettorale, dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, dopo una precedente nota dell’attuale consigliere regionale Paolo Campo.

“Finalmente scriviamo – aveva affermato Patroni Griffi – la parola fine su una vicenda complessa e intricata. Proprio la complessità della procedura, determinata da una molteplicità di fattori burocratici coesistenti, ha determinato diverse fasi di stallo. Adesso si volta finalmente pagina. La flotta peschereccia sipontina, una delle più grandi di tutto l’Adriatico, avrà ora l’opportunità di mettere in atto piani strategici sinergici, a mare e a terra, per poter tenere testa al difficile equilibrio tra produzione e burocrazia; di essere in condizioni di parità con le altre marinerie organizzate e di intessere dialoghi proficui con le istituzioni nazionali e comunitarie”.

L’affidamento alla cooperativa Produttori ittici “è avvenuta – disse Patroni Griffi – a scorrimento della graduatoria stilata dalla Commissione di valutazione, attesa l’esclusione della società risultata prima classificata in quanto non adempiente, e naturalmente osservando tutte le norme in materia di anticorruzione, trasparenza e incompatibilità”.