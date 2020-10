Indennità fermo, pescatori Manfredonia “Basta, dovete pagare”

Manfredonia, 15 ottobre 2020. “Basta, siamo stanchi. Sempre le solite promesse: paghiamo, stiamo per pagare, pagheremo, ci siamo. Dobbiamo nuovamente scendere in piazza e protestare?”. E’ quanto dicono a StatoQuotidiano alcuni operatori del compartimento marittimo di Manfredonia, relativamente al pagamento dell’indennità omnicomprensiva, relativa al fermo biologico 2019.

Le organizzazioni sindacali di riferimento, hanno nuovamente sollecitato stamani la Capitaneria di Porto di Bari. La risposta è questa: lavoro in corso, elaborazione delle pratiche in atto, tra qualche giorno ci saranno i pagamenti. Sarebbero circa 2700 le pratiche da elaborare in tutta la Puglia