Manfredonia, COVID “Proseguiranno gli interventi di aiuto per la popolazione locale”

Manfredonia, 15 ottobre 2020. Con recente atto della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, è stato deliberato di proseguire negli interventi di aiuto alla popolazione locale, in relazione alla emergenza epidemiologica in corso come da precedenti disposizioni, con la precisazione di proseguire nella azione concertata con la Caritas Diocesana di Manfredonia, allo scopo di intensificare le azioni di sostegno di quei nuclei familiari per i quali la emergenza epidemiologica in corso ha ancor più reso difficoltoso il percorso di vita e l’assolvimento dei relativi bisogni primari, indirizzando la quota di €

15.000,00 (dei complessivi € 25.000,00 già assegnati al servizio sociale professionale, come innanzi indicato) per l’attuazione, in prosecuzione, della azione in corso di svolgimento da parte della Caritas, in concerto con il servizio sociale professionale, per la cura ed il sostegno di particolari situazioni familiari di notevole criticità socioeconomica.

Incaricati i servizi sociali della attuazione del presente atto di indirizzo, concertando con la Caritas Diocesana gli interventi da realizzare, nell’ambito dei percorsi di cura in svolgimento e secondo le disposizioni della vigente regolamentazione comunale.

cs_gc_138_2020

Deliberato di attribuire ai buoni residui, ancora in fase di utilizzo, la scadenza del 31.12.2020.