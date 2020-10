Manfredonia, mons. Moscone “Durante pandemia il volto autentico della Chiesa”

Manfredonia, 15 ottobre 2020 – (agensir) La Chiesa non è stata “chiusa”, ma è risultata attivissima in tutti i settori, eccellendo soprattutto in quelli sociali e caritativi; la dimensione caritativa particolarmente evidenziata; rapporti con le Istituzioni civili, soprattutto a livello locale, più stretti; la ‘colonizzazione religiosa’ di Internet: sono questi i “quattro aspetti vissuti nelle comunità ecclesiali – durante questa pandemia – da mantenere vivi e continuare ad utilizzare come talenti terminata l’emergenza coronavirus”. A ricordarli dalle pagine di “Voci e Volti”, periodico della diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, è l’arcivescovo Franco Moscone. Nel testo, già proposto all’assemblea diocesana di settembre, il presule ricorda che durante la pandemia “la Chiesa non è stata chiusa, ma è risultata attivissima in tutti i settori, eccellendo soprattutto in quelli sociali e caritativi. Le chiese (luoghi di culto) sono rimaste ‘aperte’, tanto fisicamente quanto virtualmente, entrando nelle case-famiglie con gli strumenti multi mediali”. Ad emergere è stata “la dimensione caritativa, dimostrando che quanto si celebra ed annuncia lo si vive sul serio, senza guardare a spese. L’operato delle Caritas e delle varie associazioni e movimenti caritativi hanno dimostrato con i fatti che la Chiesa ‘cura’ la carne di Cristo e che veramente ha scelto di stare dalla parte dei poveri”. (agensir)