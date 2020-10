Manfredonia, oltre 100 cavalieri al raduno sulle rive del golfo

Manfredonia, 15 ottobre 2020 – LO SPETTACOLO è stato inebriante e carico di belle prospettive non solo per un turismo destagionalizzato. Oltre un centinaio di cavalli con i rispettivi cavalieri e amazzoni, ha invaso la riviera sud del golfo di Manfredonia per celebrare il sesto Memorial equestre “Rocca nel cuore”, l’annuale raduno organizzato dalla Civilis Endas di Giuseppe Marasco nell’ambito delle iniziative volte a valorizzare il turismo a contatto con la natura, all’aria aperta. Una grande festa valorizzata dallo scenario affascinante della riviera del golfo ingentilita da una giornata di sole splendente, che ha richiamato alla mente quelle particolari atmosfere equestri esaltate nei film western americani.