Michael “A Manfredonia impossibile cercare un lavoro e anche aggiornare il curriculum”

(statoquotidiano). Manfredonia, 15 ottobre 2020. “E’ possibile che un giovane non deve avere le dovute informazioni per un lavoro, o per l’aggiornamento del proprio curriculum?”. E’ quanto chiede via whatsapp a StatoQuotidiano il sig. Michael (nome di fantasia), in seguito alla “non operatività”, comunicata stamani, del “Centro impiego di Manfredonia” e degli uffici di Informagiovani (“Aperti solo per la redazione di alcune ricevute per il Comune“, come sarebbe stato detto al ragazzo).

Ora, al netto dell’emergenza Covid_19, e della cronica carenza di occupazione, questa la situazione.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano: Le attività dell’Informagiovani, al momento, sono state sospese. Dunque, non è chiaro se se riprenderanno o meno. Attesa per l’indizione della gara, e l’aggiudicazione del servizio. Possibile che al momento si stiano predisponendo gli atti necessari per una nuova gara d’appalto. Non chiaro in ogni modo se, nella nuova gara, si includerà ancora il servizio Informagiovani. Fino allo scorso maggio, il servizio Informagiovani era stato gestito attraverso telefonate e mail (per via delle ordinanze riguardanti il Covid). Dunque, fino a maggio si è lavorato in chiusura al pubblico ed utilizzando telefono / e-mail.

Dal 17 marzo, Informagiovani è stato chiuso al pubblico (per via dell’ordinanza covid). Si è garantito il servizio con orario fortemente ridotto (dovuto alla riduzione di orario di servizio voluto, per questioni economiche, dalla Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia) fino a maggio.

ATTO UFFICIALE (DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI MANFREDONIA, Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019, Con i poteri della GIUNTA COMUNALE N.102 – 13/08/2020) OGGETTO: SERVIZIO URP – BONUS UTENZE DOMESTICHE. APPROVAZIONE CAPITOLATO. > cs_giunta_102_2020

Di seguito l’atto della Giunta comunale, dove è ricostruito il tutto:

“Premesso che: • con delibera di G.C. n. 133 del 25.06.2014 veniva stabilito di procedere all’affidamento del Servizio Informagiovani – Urp mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; con determinazione del Dirigente del 1° Settore n.1439 del 13.11.2014 si aggiudicava alla Cooperativa Informa S.r.l. per il periodo di 5 anni il suddetto servizio, stipulando il relativo contratto in data 13.01.2015 al n. 9492 di repertorio; • il suddetto servizio, nel corso di tutti questi anni, si è dimostrato valido e di gradimento per l’utenza, che continuativamente lo ha frequentato, come dimostrano, tra l’altro, le periodiche relazioni elaborate dal soggetto gestore;

• è necessario continuare ad assicurare il servizio, utile strumento di informazione e comunicazione con la cittadinanza in particolare per quanto concerne le esigenze dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico nell’ambito del quale sono trattate le procedure per l’attribuzione dei benefici economici connessi ai consumi delle utenze domestiche;

Vista la precedente deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta

Comunale n. 27 del 10.12.2019 di approvazione del nuovo capitolato; Vista la determinazione n. 39 del 24.01.2020 di determinazione a contrarre;

Dato atto che nel corso di questi mesi il servizio è stato espletato nelle modalità ridotte conseguenti alla attuazione della citata deliberazione 27/2019, ma da subito il soggetto gestore manifestava difficoltà sia in termini operativi che finanziari;

Vista la nota della Coop Informa, gestore del servizio, del 31 luglio 2020, assunta al prot. Com. n. 29950 del 04.08.2020 con al quale la citata cooperativa ha rappresentato la insufficienza del corrispettivo da ultimo determinato, che a causa delle operate rinegoziazioni risulta insufficiente a coprire i costi e pertanto non remunerativo e per tale ragione evidenzia di non poter proseguire senza un aumento del prezzo;

Dato atto che in effetti è stata operata una notevole riduzione dell’ammontare dell’appalto a fronte di un servizio, che soprattutto per quanto concerne la parte relativa all’Urp e bonus utenze domestiche risulta di notevole rilevanza e richiesta da parte della cittadinanza;

Ritenuto per le ragioni innanzi indicate dover rivedere alcuni degli elementi del servizio Prevedendo la eliminazione della parte relativa al servizio informa giovani nella sua autonomia e prevederlo soltanto nell’ambito del servizio Urp, nell’ambito del quale assume primaria rilevanza la parte relativa alla gestione delle pratiche relative al bonus utenze domestiche (Sistema Sgate), considerata la domanda in merito esistente, a cui occorre accompagnare un aumento della somma da riconoscere per l’espletamento del servizio sulla base del nuovo procedimento di gara da espletare e chiedendo all’attuale gestore di mantenere il servizio temporaneo nella attuale entità economica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della suddetta procedura, privilegiando sin da subito la parte relativa al servizio bonus utenze domestiche, per il quale il maggiore afflusso di utenti porta a ritenere, altresì, l’incremento della quota di rimborso che verrà attribuita dal sistema Sgate al Comune di Manfredonia, rinviando la determinazione delle entrate da accertare alla acquisizione di più precisi elementi in materia;

Dato atto che occorre procedere al rinnovo delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio; Ritenuto, altresì, necessario avviare le procedure per la selezione pubblica del nuovo affidatario del servizio, che dovrà avvenire a mezzo di procedura aperta che tenga conto non solo del prezzo, ma anche della qualità del servizio con la opportuna valutazione della componente progettuale e tecnica delle offerte da selezionare;

Visto lo schema di capitolato all’uopo redatto, relazione e quadro economico;

Ritenuto di dare mandato agli uffici interessati per la preparazione degli atti relativi all’espletamento della nuova gara; Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A di approvare il nuovo capitolato d’oneri relativo all’affidamento dell’ appalto del servizio Relazioni con il Pubblico – Bonus utenze domestiche , che individua le modalità di espletamento del servizio, gli obblighi in esso fissati e l’assunzione degli oneri previsti, la relativa relazione ed il connesso quadro economico, atti che, allegati all’originale del presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante sul piano formale e sostanziale;

2) Di autorizzare l’indizione della gara, mediante procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento, per 60 mesi, elevabili di un ulteriore periodo, come da capitolato.

3)Di dare atto che la spesa annua prevista per il servizio di che trattasi, a carico del Comune, è pari ad € 37.820,00, al lordo del ribasso di gara e dell‘iva da mantenere per tutta la durata del servizio anche nei successivi esercizi finanziari, per il periodo di affidamento del servizio, come da capitolato, disponibile sui capitoli 978 e. 5246 del Bilancio 2020-2022 con impegno a mantenerla anche per le annualità successive per il periodo del servizio, come da capitolato;

4)Di dare mandato al Dirigente Affari Generali e ad ogni ulteriore ufficio competente di provvedere all’attuazione del presente provvedimento ivi compresa l’indizione della gara con l’individuazione di eventuali elementi integrativi e di dettaglio, ove necessari, e l’approvazione dello schema di contratto che la contestuale assunzione del relativo impegno di spesa, nonché quanto necessario per proseguire il servizio nelle more della conclusione della procedura di gara;

5) Di rinviare a successivo atto da parte degli organi competenti la determinazione in merito alle entrate da acquisire per le pratiche del bonus utenze domestiche riconosciute dal Sistema Sgate di Arera”.