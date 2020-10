Ministra De Micheli “Bacino Alto Fondali Manfredonia necessita di interventi per 80 milioni”

Roma, 15 ottobre 2020. “Quanto al Bacino Alti Fondali del porto di Manfredonia realizzato a metà degli anni Settanta dalla Cassa del Mezzogiorno al servizio degli stabilimenti industriali operanti nell’area a terra e in particolare per Enichem, evidenzio che lo stesso necessita di rilevanti interventi manutentivi per un importo di circa 80 milioni di euro e finalizzati alla riqualificazione funzionale dell’infrastruttura. Entro la fine dell’anno si potrà disporre del progetto di fattibilità tecnico-economica in corso di elaborazione da parte delle autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale e, all’esito della relativa istruttoria finalizzata ad approfondire gli aspetti sia trasportistici che economici dell’opera, finanzieremo l’intervento nell’ambito di quelli localizzati nel Sud per garantire lo sviluppo delle infrastrutture, coerentemente con le strategie che abbiamo definito nell’allegato al DEF del 2020 Italia Veloce“.

Così la Ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, in risposta all’interrogazione, alla Camera dei Deputati, con oggetto “iniziative volte al rilancio dell’area portuale di Manfredonia, anche in rapporto allo sviluppo della dorsale Adriatica”, presentata dall’onorevole Antonio Tasso, (MISTO-MAIE).

“Con riferimento alle iniziative per lo sviluppo dei territori della Capitanata, ricordo che sull’area sono già stati realizzati interventi infrastrutturali e altri sono in corso di realizzazione, tra i quali ricordo l’aeroporto “Gino Lisa” in fase di riapertura, il casello autostradale Foggia sud aperto e la tangenziale di Foggia e la piastra logistica di Borgo Incoronata e Foggia. È inoltre programmata la realizzazione della fermata alta velocità-alta capacità di Foggia nell’area sud-orientale della città che consentirà il servizio di trenta treni ad alta velocità e di ventiquattro treni a lunga percorrenza, collegamento della Puglia con Napoli e Roma, oltre che i futuri servizi regionali Foggia-Napoli e tutti i servizi da e per il Gargano. Il contratto di programma 2017-2021, parte investimenti, prevede inoltre l’effettuazione dell’intervento della velocizzazione dell’Adriatica, nella tratta Foggia-Bari-Brindisi, con un costo di 92 milioni di euro che consentirà di incrementare la velocità massima di alcune tratte. È peraltro in corso lo studio di fattibilità finalizzato a verificare il possibile arretramento di alcune delle tratte della linea Adriatica tutta“, ha risposto tra l’altro la ministra De Micheli.