San Severo, disponibile pagamento onorari per componenti seggi elettorali

San Severo, 15 ottobre 2020. Il Comune di San Severo informa che dalla data di ieri sono disponibili, presso lo sportello dell’agenzia UBIBANCA in Via Carso in San Severo, i pagamenti degli onorari per i componenti dei Seggi Elettorali. Si ricorda che sarà possibile accedere ai locali della Filiale esclusivamente la mattina, dalle ore 8.20 alle ore 13.20, muniti dei dispositivi di protezione individuale al fine della limitazione del rischio epidemiologico dovuto alla diffusione del Covid-19, oltre che con il documento d’identità in corso di validità, tessera sanitaria e l’informazione del numero del seggio presso il quale si è svolto il servizio. Infine si ricorda che sarà possibile entrare in Filiale rigorosamente in ragione di una persona per ogni addetto in servizio e che l’eventuale numerosità della clientela sarà gestito al di fuori dei locali. (nota stampa)