Tragico incidente nel Foggiano: muore coppia sulla Statale 16

Erano le 18 di sabato 10 ottobre 2020 quando due auto, per motivi ancora da chiarire, sono entrate in collisione lungo la Statale 16, all'altezza del bivio per Ripalta, in territorio di Lesina (Foggia). L'impatto è stato tremendo e sul posto si sono precipitati i soccorsi: ambulanze, Vigili del fuoco e Carabinieri. A bordo di uno dei due mezzi, una Daewoo Matiz, viaggiavano Vittorio Fiore e Angela Mastromauro, marito e moglie originari di San Paolo di Civitate, sempre nel Foggiano, ma residenti a Pozzuolo Martesana.

I soccorsi sono stati purtroppo inutili. Vittorio, 83 anni, e Angela, 76, sono morti sul colpo. Il conducente dell'altra auto, una Volvo, è stato trasportato all'ospedale di San Severo e non si trova in pericolo di vita. Con il supporto del Comune, i famigliari hanno organizzato il trasferimento delle salme dalla Puglia. La coppia riposerà infatti nel cimitero di Pozzuolo Martesana.