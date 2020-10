Turi ai consiglieri del M5s: “I minori non diventino uno strumento politico”

Foggia, 15 ottobre 2020. “Leggendo gli interventi dei consiglieri Comunali Quarato e Fatigato, trovo interessanti e condivisibili le loro proposte relative alla rendicontazione dell’operato dei Servizi Sociali, in merito ai minori sottratti alle loro famiglie”. Sergio Turi, presidente dell’associazione ‘Sei forte papà”, risponde ai consiglieri comunali del M5s Quarato e Fatigato che hanno inviato al sindaco e alla giunta un’interrogazione sui servizi sociali e sui minori.

Hanno chiesto, come pubblicato su Stato Quotidiano, una commissione di indagine sul tema attarverso quesiti dettagliati e mirati. In un articolo odierno di Foggia Today, sono ritornati sulla questione. “Crediamo, però, che bisognerebbe perorare la tutela dei minori sempre e a tal proposito si resta sconcertati nel leggere che i suddetti consiglieri “pensino di proporre l’istituzione di un garante per i minori”. L’ associazione “Sei forte papà”, nella figura del presidente da me rappresentato e del consigliere comunale Raffaele di Mauro, ha sposato già da tempo queste tematiche, tanto da essere promotrice del registro della bigenitorialità (mozione approvata in consiglio il 27/02/2020), ad oggi ancora senza regolamento, e dell’ordine del giorno – depositato in data 23/06/2020- sul garante dei minori- che arriverà presto in consiglio comunale”.

L’appello del presidente, in virtù delle importanti tematiche è che “sia il caso che tutte le fazioni politiche scendano in campo unite affinché i minori non diventino strumento politico ma, al contrario, che tutti i colori politici abbiano un filo conduttore comune. Non si perda altro tempo e non si cerchi di attribuirsi la paternità di progetti già sottoposti al consiglio comunale, ma, insieme, si cominci a fare in modo che vengano attuati al più presto questi strumenti già in essere”.