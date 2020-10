(statoquotidiano, Manfredonia, 15 ottobre 2020 (16:38). Sono stati registrati 5346 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 257 casi positivi: 144 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 40 in Provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Sono stati registrati 7 decessi: 4 in provincia di Bari e 3 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 473161 test. 5387 sono i pazienti guariti. 4409 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 10.421, così suddivisi: 4.308 nella Provincia di Bari; 969 nella Provincia di Bat; 829 nella Provincia di Brindisi; 2.487 nella Provincia di Foggia; 919 nella Provincia di Lecce; 825 nella Provincia di Taranto; 80 attribuiti a residenti fuori regione; 4 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

LA RICOSTRUZIONE DI STATOQUOTIDIANO AL 13 ottobre 2020, ore 08:20. “Continuano a salire le positività al nuovo coronavirus a Manfredonia. Dopo i 44 casi comunicati ieri, 40 al 10 ottobre, 42 all’11, 44 al 12, stamani si registrano ulteriori 2 positività. Totale dunque di attuali positivi per il centro sipontino, al netto di possibili guarigioni: 46 cittadini, rientranti nel totale di almeno 130 tra quarantena – isolamento fiduciario e ricoveri (in ospedale tra terapia intensiva, pneumologia, malattie infettive: Casa Sollievo – Policlinico Riuniti di Foggia).

Ricordando che non risultano positivi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Manfredonia (l’unico caso è stato quello già comunicato di una persona frequentante un corso in una classe di un istituto comprensivo), tantomeno correlati agli eventi pre, post e durante il Giro d’Italia (anche per la vicinanza degli eventi), non si possono confermare (come fatto dal primo giorno) positività di uffici privati, imprenditori, militari, e le numerose voci riprese in città a causa del Covid, se non dopo conferma ufficiale, sempre nel rispetto della privacy degli interessati. Un dato resta: il rinvio di numerosi eventi pubblici, da Manfredonia a Orsara di Puglia, e altrove”.

