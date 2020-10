Un altro rinforzo tra i pali per il Manfredonia C5: è Mauro Tatulli

Manfredonia, 15 ottobre 2020. E’ notizia di queste ore che la società Risparmio Casa Vitulano C5 avrebbe raggiunto un accordo di collaborazione con Mauro Tatulli, portiere classe 1998, che andrà ad incrementare gli uomini a difesa della porta, ossia i già presenti Lupinella e Soloperto.

Una carriera, quella del giovanissimo portiere, già condita da risultati prestigiosi, quali: tre convocazioni in nazionale under 17, un campionato vinto in A2 a Civitella, una promozione ai play off in A e una Coppa Italia con il Sandro Abate (A2), oltre ad aver militato con Fuente Lucera (A2), Prato Rinaldo (A2), Lazio (A), Manfredonia (B), Civitella (A2), Carré Chiuppano (A2), Atletico Cassano (A2), Futsal Ask (B).

Il suo è un ritorno a Manfredonia, difatti, Tatulli ha già difeso i pali della porta del Manfredonia C5, nell’annata sportiva 2016-2017 in serie B, stagione nella quale ha totalizzato complessivamente 21 presenze.

Entusiasta del ritorno nella grande famiglia del calcio a 5 di Manfredonia, queste le dichiarazioni rilasciate da Tatulli al responsabile della comunicazione “Ho visto la rosa del Risparmio Casa Vitulano C5, hanno costruito una squadra davvero competitiva. Entrare a far parte di questo gruppo per me è motivo di orgoglio e può giovarmi sia come uomo che come giocatore. La curiosità poi di lavorare con Mister Monsignori è tanta, me ne hanno parlato davvero molto bene ed ora che lo sto conoscendo posso confermare è un allenatore straordinario. Sono felice di lavorare con lui. Come dicevo la squadra è molto competitiva però la serie A2 è un campionato altrettanto difficile, bisogna impegnarsi duramente se vogliamo raggiungere gli obiettivi fissati dalla società. “

Un ulteriore tassello aggiunto alla forte rosa per renderla ancora più competitiva in sintonia con gli importanti obiettivi prefissati dalla società, un fiore all’occhiello dello sport di capitanata.

Antonio Castriotta