Vaccino antinfluenzale, Fsi-Usae: “Non siamo d’accordo sull’obbliglatorietà”

L’Organizzazione Sindacale Fsi- Usae (Federazione dei sindacati indipendenti, segreteria territoriale di Foggia) scrive al governatore Michele Emiliano rilevando che la Regione Puglia ha reso obbligatoria, di fatto, la vaccinazione antinfluenzale, per tutti gli Operatori sanitari.

“Tale obbligo – scrive il segretario territoriale Achille Capozzi– sicuramente motivato dalla gravità della attuale situazione sanitaria per la pandemia di COVID-19, purtroppo, a nostro avviso, mal si concilia con la tutela dei diritti fondamentali della persona dettati dalla nostra Costituzione e, mal si concilia con il conflitto di competenze tra Stato e Regione che si innesca quando si trattano principi riconducibili alla tutela della salute, come già stabilito, a questo proposito, con sentenza n. 10048 del 2 ottobre 2020, dal TAR del Lazio”.

Il sindacato si chiede se non fosse stato più opportuno indicare come “fortemente raccomandata” la vaccinazione antinfluenzale per tutti gli Operatori Sanitari , piuttosto che far riferimento alle sanzioni previste dalla Legge Regionale 27/2018, che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 500 e 5.000 euro da aggiungere alla segnalazione obbligatoria, da parte del Medico Competente aziendale e conseguente registrazione dell’infrazione nel fascicolo personale del lavoratore.

“Questa volta non siamo d’accordo! Pur svolgendo una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei nostri iscritti, affinché tutti si sottopongano alla predetta vaccinazione, contestiamo fortemente i metodi utilizzati da codesta amministrazione per attuare la campagna di vaccinazione nella Regione Puglia”.