Al porto di Bari respinti i No Pass, a Manfredonia vaccinati 92% portuali

Manfredonia (Foggia), 15/10/2021 – (repubblica) La quiete prima della tempesta, dicono. In realtà, nel porto di Bari, nel giorno che precede l’obbligatorietà del Green Pass per tutti i lavoratori, c’è soltanto quiete e di tempeste non se ne intravedono. L’aria di contestazione che arriva da Trieste non spira sul capoluogo: si vede solo il vento di tramontana a increspare le onde. Anche due sobillatori No Vax hanno dovuto desistere. “Ieri sono entrati nel porto per chiedere ai lavoratori di protestare e bloccare tutto — racconta il presidente dell’autorità portuale Ugo Patroni Griffi — ma loro hanno risposto: ‘Che ci frega, noi siamo vaccinati’. E i No Vax se ne sono andati con le pive nel sacco e pure con una denuncia che abbiamo presentato”.

Perché quello di Bari, ma anche degli altri porti pugliesi — da quelli dello stesso sistema Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli, così come Taranto — è un caso nazionale, in netta controtendenza con quello che accade a Trieste e in parte anche a Genova. Quasi tutti qui sono vaccinati. Tra i dipendenti dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale solo uno non ha ricevuto neanche una dose, ma solo perché non può. E le percentuali sono altissime anche per gli altri portuali nel resto della Puglia: Barletta 98 per cento di vaccinati, Monopoli 95 per cento, Brindisi 94 e Manfredonia 92. (repubblica)