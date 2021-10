Dopo il comizio in piazza, sindaci a Palazzo Dogana con Tutolo e Gatta

Stato Quotidiano, 15 ottobre 2021. Rivendicano che Foggia e la sua provincia siano poste in primo piano nell’agenda politica della regione Puglia. Sono i sindaci dei Monti Dauni che stamattina si sono incontrati a palazzo Dogana con Antonio Tutolo, consigliere regionale, e con Nicola Gatta, presidente della Provincia e rieletto primo cittadino di Candela. Al centro del dibattito i temi affrontati da Tutolo in questi ultimi mesi che hanno visto il loro culmine partecipativo sia nella manifestazione lungo la SS 16, sia nel comizio sul furgone in piazza a Lucera. A esporre le questioni che stanno a cuore al territorio, i sindaci di Torremaggiore, Carlantino, Bovino, Roseto, Alberona, il rappresentante del Gal Meridaunia Pasquale De Vita.

L’incontro odierno può considerarsi la seconda tappa del medesimo percorso, prossimamente, dice Leonardo De Matthaeis, sindaco di Alberona, “chiederemo di incontrare tutti i parlamentari del territorio”. Ma la richiesta principale resta quella di un consiglio regionale monotematico sulla Capitanata: “È arrivata due o tre volte la richiesta sul tavolo della presidenza regionale ma non abbiamo avuto risposta, non abbiamo avuto segnali di sensibilità della Regione verso Foggia e la Capitanata, stanno per arrivare diversi treni in questo momento, mi riferisco ai finanziamenti del Pnrr, non sappiamo come la Regione ha intenzione di investirli”. In elenco i punti da affrontare sono diversi, l’occupazione giovanile, le strade, infrastrutture, risorse idriche, politiche turistiche, sicurezza, transizione ecologica e digitale, occorrerebbe più di un consiglio regionale monotematico: “L’importante è incominciare- replica De Matthaeis- affrontare certi temi può durare anche tutta la vita. È vero che noi, come Comuni, per il Pnrr abbiamo presentato delle schede progettuali, per esempio abbiamo chiesto la funivia ad Alberona: la Regione cosa pensa di fare, come pensa di investire quei soldi? Vorremmo saperlo, il governo regionale deve ascoltare il nostro grido di allarme che da tempo stiamo sollevando tutti uniti”.

Lucilla Parisi, sindaco di Roseto, ritiene che l’azione che sta portando avanti Tutolo sia fondamentale: “Io mi schiero nettamente con lui, per la precisione con il mio territorio nella speranza che la sua azione possa risvegliare un po’ l’orgoglio dei nostri territori. Queste battaglie io le ho fatte anche da sola nei primi due mandati, 2000-2010, ho chiesto l’aiuto dei miei colleghi e non l’ho avuto, adesso ben venga Tutolo”. Sul dissesto, per esempio, la Regione si è molto spesa: “Vero, hanno fatto qualcosina ma non basta, noi per fermare lo spopolamento abbiamo bisogno non solo della messa in sicurezza ma di sviluppo. A Roseto, per dirne una, ci sono 12 aziende agricole che sono senz’acqua, ma di cosa parliamo? Abbiamo bisogno di essere messi al passo di altri territori, invece la Capitanata resta in ombra”.

Tutolo- che ha presentato una proposta di legge passata in commissione sull’aumento dell’indice di edificabilità fondiaria e sull’espansione delle aziende, per restare in tema di sviluppo e territorio- ribadisce che la manifestazione sulla statale non è stata uno spot ma l’inizio di una mobilitazione: “Se avremo i sindaci dalla nostra parte e i rappresentanti istituzionali possiamo avere la speranza di risultati. Ho chiesto due volte verbalmente, e poi solleciti per iscritto, al presidente Capone un consiglio monotematico sulla provincia di Foggia ma non ho avuto risposta. Sto chiedendo di parlare dei problemi di 600mila persone, la nostra mobilitazione continuerà”.