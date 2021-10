Elezioni, Cerignola. Bersani per il Pd di Bonito: ”Qui per incoraggiarvi”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 15 ottobre 2021. “La sinistra unita può battere la destra populista e sovranista, può battere chi vi ha leso l’immagine. Cerignola è Cerignola, dice qualcosa a questo paese. Dice qualcosa al mondo democratico di questo paese. Io sono emiliano-romagnolo, ma i mezzadri dell’Emilia Romagna sanno cos’è Cerignola”. Lo ha detto Pierluigi Bersani, ieri in Capitanata per sostenere i candidati di Articolo Uno e il centrosinistra a Manfredonia e Cerignola.

Dopo essere stato a Palazzo dei Celestini a Manfredonia, per la presentazione della lista ‘Progressisti Dem’ assieme al candidato sindaco Gaetano Prencipe, Bersani è stato a Cerignola, presso il Cinema Teatro Roma, per un’iniziativa pubblica con il candidato sindaco, Francesco Bonito.

A Cerignola si tratta delle ultime ore di campagna elettorale per poi andare al ballottaggio di domenica e lunedì prossimi, 17 e 18 ottobre. Dove la decisione passerà agli elettori. Il rischio di astensione resta ancora molto alto.

Il candidato del Pd, Francesco Bonito, dopo aver ritrovato l’unità col civico di area Calenda, Tommaso Sgarro, si gioca i pezzi forti della sinistra italiana. Scende da Bettola (Pc), ma ormai sempre a Roma, l’ex segretario dei Dem dal 2009 al 2013, Pierluigi Bersani. Teatro pieno ad ascoltarlo.

“Nella terra di Di Vittorio, terra dove la sinistra ha scritto la storia, terra di lavoro, non è possibile che vinca la destra. Ancor di più non può vincere chi preferisco non nominare per quello che ha fatto all’immagine della vostra terra”, ha detto Bersani.

In serata altro big per Bonito prima del silenzio elettorale. Michele Emiliano sarà sul palco di Cerignola alle 20. Poi la decisione nelle urne.

Metta sul fronte avverso intanto sposta il comizio di chiusura da piazza Duomo ad una sala ricevimenti. Segnale da interpretare? Staremo a vedere.

Redazione