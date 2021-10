Foggia, investe donna e fugge: rintracciato e denunciato

Foggia, 15/10/2021 – Investe una donna con la sua auto e fugge senza prestare soccorso. Rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale. L’incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio verso le ore 16 in via Santoro a Foggia. Un 32enne ha investito con la sua auto una donna di 55 anni per poi fuggire senza prestarle soccorso. La malcapitata, trasportata in pronto soccorso da ambulanza del 118, adesso si trova ricoverata in prognosi riservata. Gli uomini del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale di Foggia intervenuti sul posto, dopo una complessa attività investigativa e grazie anche alle telecamere della videosorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità del pirata della strada, a rintracciarlo e a denunciarlo.