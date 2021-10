Freddo anomalo e forte vento in Puglia. Quanto durerà?

Foggia, 15/10/2021 – (meteopuglia) Stiamo vivendo una fase molto fredda, praticamente invernale, su tutto il sud Italia. Una situazione di freddo precoce che non si vedeva da anni. Il tutto è accaduto improvvisamente a causa di un ribaltone di figure bariche in tutta l’Europa. Insomma, per farla breve, si è passati da un’estate tardiva ad un INVERNO precoce e molto freddo con piogge, vento e anche temporali. In molti, non preparati al ribaltone, si chiedono: QUANTO DURERÀ?

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il FREDDO PRECOCE, almeno quello intenso, ha le ore contate. Già da DOMANI le temperature aumenteranno di qualche grado anche se di notte e al primo mattino i valori saranno al di sotto dei 10 gradi. Per avere temperature più consone al periodo e quindi con massime fra 16 e 19 gradi bisognerà aspettare la giornata di martedì e in particolar modo quella di mercoledì, quando grazie al ritorno momentaneo dell’alta pressione che riporterà bel tempo su tutta l’Italia. Poi, un nuovo peggioramento è atteso nel prossimo weekend con il ritorno di MALTEMPO a causa di una NUOVA PERTURBAZIONE. (meteopuglia)