Gargano. “Operazione Mare Nostrum ma non solo” (VIDEO)

Manfredonia, 15 ottobre 2021. Nella giornata di ieri la Procura della Repubblica di Foggia, a seguito di complesse indagini nell’operazione “Mare Nostrum” ha proceduto all’arresto di 14 persone ed al sequestro di 10 impianti di miticoltura ubicati nello specchio di mare del Gargano. Grave l’ipotesi delittuosa contestata: disastro ambientale.

L’ennesima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un mare che trabocca di rifiuti di ogni genere, non solo quelli degli impianti di miticoltura ma soprattutto quelli abbandonati indiscriminatamente in mare, sui lidi, per strada, dai comuni cittadini, che non saranno mai destinatari di indagini o arresti.

Quanti abbandonano plastica e rifiuti sulle spiagge? Quanti i fumatori che abbandonano sulle spiagge cicche di sigaretta? La pioggia ed il vento ed i fiumi trasportano tutto in mare ed il mare, al momento giusto restituisce il conto, riempiendo i litorali di rifiuti.

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Il Pesce, le cui carni sono inquinate da micro plastiche, finiscono sulle nostre tavole, ergo le conseguenze nefaste sulla salute.

I pescatori, giornalmente, riempiono le loro reti più di rifiuti che di pesce, rifiuti che vorrebbero conferite alle discariche ma gli è impedito. La legge “Salva Mari”, voluta dall’ex ministro Costa e che avrebbe stanziato fondi in favore della classe marinaresca impegnata nella pulizia dei mari dai rifiuti, passata alla Camera, si sarebbe arenata al Senato. La speranza è nel frattempo che ci siano campagne educative e di sensibilizzazione sui temi ambientali, affinché ogni cambiamento finalizzato alla tutela del nostro ambiente e del nostro pianeta, provenga dal contributo di ciascuno di noi, iniziando ad utilizzare il meno possibile la plastica ma soprattutto a non diffondere e abbandonare in modo indiscriminato nell’ambiente i rifiuti.

