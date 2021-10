Manfredonia, ASE “Effettuati controlli Green Pass su tutti i dipendenti”

Manfredonia (Foggia), 15/10/2021 – “L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia informa che in data odierna sono stati regolarmente effettuati i controlli della certificazione verde c.d. “Green Pass” su tutti i dipendenti/lavoratori aziendali ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, cosi come previsto dal D.L. 21 settembre 2021 nr. 127 entrato In vigore oggi in tutta Italia.

All’inizio del turno antimeridiano, su oltre 80 lavoratori controllati, solo due lavoratori non sono risultati in regola con iI possesso della certificazione verde. Questi lavoratori avevano, comunque, preavvisato gli uffici che stanno provvedendo a regolarizzare la loro posizione.

Il personale preposto ai controlli nelle diverse sedi aziendali era stato appositamente incaricato con atto formale così come prevede il D.L. ed é stato munito di appositi dispositivi di rilevamento secondo le disposizioni di legge. Sembrano, pertanto, scongiurati disagi e/o eventuali difficoltà operative rispetto all’applicazione della specifica normativa.

L’Amministratore Unico di ASE spa Raphael Rossi dichiara: “Cari colleghi, un sincero grazie a tutti. Nonostante le difficoltà tecniche, burocratiche e le comprensibili resistenze umane avete di nuovo dimostrato la nostra missione di servizio pubblico e il nostro attaccamento alla Città di Manfredonia impendendo disservizi che I cittadini non meritano.

Voglio ringraziare anche le Organizzazioni Sindacali di categoria CGIL CISL e UIL con cui ci incontriamo periodicamente per anticipare I problemi e condividere soluzioni.”

Le verifiche giornaliere continueranno a campione rispettando la percentuale minima del 30% dei lavoratori, per tutto il periodo di riferimento fino al prossimo 31 dicembre 2021″.

