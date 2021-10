Manfredonia, cede conduttura: da diverse ore fuoriuscita di acqua

Manfredonia (Foggia), 15/10/2021 – (RMCentro)

Durante gli scavi per dei lavori in via Scaloria, all’altezza del benzinaio, una conduttura di Acquedotto Pugliese ha ceduto, provocando la fuoriuscita di acqua a forte pressione.che da diverse ore sgorga incessantemente.