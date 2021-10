I posti previsti sono tutti prenotati (ampliato a 170 rispetto ai precedenti 140) da qui sarà possibile seguire online il tutto.

Come già comunicato in data 07/10/2021 ai Candidati Sindaci:

• Saranno effettuate 5 domande su 5 aree tematiche frutto dei dibattiti organizzati dalla Diocesi nei due anni precedenti.

• Sarà sorteggiato il candidato che deve rispondere ed a seguire in ordine alfabetico

• Per ogni risposta il candidato sindaco avrà a disposizione 2,30 minuti

• Avendo avuto numero di prenotazione dei cittadini elevato non sarà possibile, come previsto, accogliere le prenotazioni dei candidati consiglieri

Struttura dell’incontro:

 Breve introduzione sul senso dell’evento del prof. Michele Illiceto – Direttore Ufficio Cultura della Diocesi

 Domande e dibattito a cura del Prof. Massimiliano Arena – Direttore Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi

 Conclusione dell’Arcivescovo Padre Franco Moscone

Sarà possibile seguire l’evento in diretta Facebook:

– Per chi è iscritto a Facebook è possibile già cliccare al seguente link e selezionare parteciperò per ricevere notifica di promemoria dell’avvio diretta https://fb.me/e/7pw3IMegV

– Per chi non è iscritto a Facebook sarà possibile seguire il giorno 28 Ottobre alle 19:00 la diretta dal link https://www.facebook.com/pslpolicoromanfredonia/videos

Prof. Massimiliano Arena Direttore Diocesano Pastorale Sociale