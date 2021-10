Prencipe “Ringrazio l’On. Bersani per il sostegno alla mia candidatura”

Manfredonia (Foggia), 15/10/2021 – “La serata di ieri per la presentazione dei candidati consiglieri della lista Progressisti Dem Manfredonia, è stata ricca di contenuti ed intensa di emozioni. Un caloroso ringraziamento all’On. Pier Luigi Bersani per il sostegno alla mia candidatura.

Il suo incoraggiamento ha ben delineato quanto, il superamento delle divisioni, sia fondamentale per riuscire nella vittoria”.

Lo riporta il candidato sindaco Gaetano Prencipe.