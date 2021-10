Tragedia a Bari, studente 30enne si lancia dal nono piano

Bari, 15/10/2021 – (ilquotidianoitaliano) Momenti di grande paura ieri sera in viale Salandra, a Bari. Poco prima delle 20.30, alcuni passanti sono intervenuti nel tentativo di soccorrere un uomo di circa 30 anni, uno studente, finito sul marciapiede dopo essere precipitato dal nono piano.

Nella caduta la vittima ha impattato su un albero, spezzandone un ramo. Inizialmente qualcuno ha pensato che l’uomo fosse stato colpito dal ramo caduto a causa del forte vento. I passanti, sotto shock, hanno fermato una volante della Polizia, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate. A nulla é servito l’intervento dei soccorritori del 118. Non si conoscono le cause del gesto. (ilquotidianoitaliano)