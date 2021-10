Tre arresti a Manfredonia per truffa ad anziani, uno a Cerignola

Manfredonia (Foggia), 15/10/2021 – Operazione contro le truffe ai danni di anziani in provincia di Foggia. Tre ordinanze cautelari sono state emesse dai carabinieri della Compagnia di Manfredonia e un arresto in flagranza è stato effettuato dai militari della Compagnia di Cerignola. Nel corso della mattinata maggiori informazioni durante una conferenza stampa convocata dal Comando provinciale di Foggia. Sarà anche l’occasione, da parte dei carabinieri, per fornire strumenti utili alla collettività contro questo spregevole reato e chiedere aiuto alla cittadinanza al fine di individuare i responsabili delle truffe ai nostri nonni.

I carabinieri di Foggia hanno eseguito tre misure cautelari (due in carcere e una ai domiciliari) nei confronti di tre campani che avrebbero messo a segno almeno cinque truffe ad anziani ultra 80enni di Manfredonia (FG). Inoltre i militari hanno arrestato nei giorni scorsi, in flagranza di reato, un altro cittadino campano per una truffa messa a segno ai danni di un pensionato di Candela (FG).