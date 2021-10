“Tutti per Gianni” a sostegno della candidato sindaco Rotice

Manfredonia (Foggia), 15/10/2021 – “Tutti per Gianni”. Rappresentanti nazionali e regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc domani sera in piazza a Manfredonia per sostenere la candidatura a sindaco dell’Ing. Gianni Rotice.

L’appuntamento della coalizione di centrodestra è per domani (sabato 16 ottobre) alle ore 19 presso il Viale del Castello (Corso Manfredi). Nell’occasione saranno presentati i candidati consiglieri dei tre partiti – a cui si affiancano le due liste civiche “Strada Facendo” e “Io Voto Gianni” – ed il programma di governo della città.

Presenta: Manila GORIO Giornalista Intervengono: Sen. Licia RONZULLI Vicepresidente Gruppo FI Senato On. Mauro D’ATTIS Coordinatore Regionale FI Puglia Sen. Dario DAMIANI Vicecoordinatore Vicario FI Puglia Giandiego GATTA Consigliere Regionale FI Raffaele DI MAURO Coordinatore Provinciale FI In videoconferenza: On. Francesco Paolo SISTO Sottosegretario alla Giustizia Giandonato LA SALANDRA Componente Direttivo Nazionale FdI On. Marcello GEMMATO Coordinatore regionale FdI Puglia Giannicola DE LEONARDIS Vicepresidente Consiglio Regionale Puglia Francesco D’INNOCENZIO Segretario Provinciale UDC