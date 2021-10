Valente “Scippo sede Asl iniziato proprio con Prencipe”

Manfredonia (Foggia), 25/10/2021 – Grazie a Manfredonia dei Diritti la campagna elettorale ha visto a confronto i candidati sindaci insieme per discutere del problema annoso delle cosiddette barriere architettoniche e sociali. Un confronto franco e diretto che si è tenuto presso il LUC Peppino Impastato ed è stato moderato e condotto dal dottor Gaetano Granatiero e da Vincenzo Di Staso.

Maria Teresa Valente, candidata sindaco per le liste “Con Manfredonia” e“Manfredonia Democratica”, ha ringraziato gli organizzatori perché “è importante focalizzarel’attenzione su un argomento che non riguarda soltanto un pezzo della collettività manfredoniana, ma l’intera comunità. Per eliminare le barriere architettoniche, dovremmo abbattere quelle mentali e se il grado di civiltà di una città si misura dalla sua accessibilità, allora a Manfredonia c’è molto da lavorare”.

Tra le proposte emerse durante il dibattito, condivisa da tutti i candidati, quella di una figura di raccordo nella prossima amministrazione che possa fare da Garante per la Disabilità e che possa coinvolgere associazioni e famiglie.

“Dopo aver ascoltato un gruppo di mamme speciali – ha aggiunto la candidata sindaco –ho fatto mia una loro proposta e l’ho inserita nel programma per la città per creare un Centro per l’Autismo a Manfredonia, che non costringa più le famiglie ai cosiddetti viaggi della speranza”.

Durante l’incontro si è posto l’accento anche sulla sanità, nota dolente in città. “Smembrata della sua struttura ospedaliera – ha sottolineatoancora Maria Teresa Valente- Manfredonia dalla fine degli anni ‘90, quando il sindaco era Gaetano Prencipe, si fece ‘scippare’la sede Asl e per questo ha pagato un prezzo altissimo che ancora oggi la lasciano in ginocchio. Su questa cosa sarò intransigente per richiamare all’ordine la Regione– ha concluso la candidata sindaco Valente- che con una politica poco attenta ha lasciato che Manfredonia collassasse sul piano sanitario. Se sarà necessario, anche tutti i giorni mi recherò in Regione per riottenere ciò che ci è stato strappato indebitamente”.