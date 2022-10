Bellissimo video di tango argentino girato anche a Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 15/10/2022 – Bellissimo video caricato su Youtube girato tra San Giovanni Rotondo, Manfredonia e Monte Sant’Angelo. Bravissimi i ballerini tra i quali Luigi Alaska (insegnante di Tango Argentino).

BRANO Ostinato

ARTISTA Carla Pugliese

ALBUM Ojos Verdes Cerrados

Il tango è un genere musicale e un ballo originario della regione del Rio de la Plata. Nacque in Argentina e in Uruguay e comprende musica, danza e testi. Come disse il musicista argentino Enrique Santos Discépolo, “il tango è un pensiero triste che si balla”. Quando un viaggiatore visita l’Argentina, una delle principali attrazioni che normalmente desidera vedere sono gli spettacoli di tango.

Famoso per le sue movenze eleganti e sensuali, il tango è un genere che si basa sull’improvvisazione, dove il passo base è il normale passo della camminata e la posizione di ballo è un abbraccio asimmetrico tra uomo e donna. L’improvvisazione del tango si basa su una semplice regola: l’uomo guida e la donna lo segue.

In base al ritmo musicale impiegato, si distinguono tre varietà di tango: il tango vero e proprio, con un tempo di quattro o due quarti, la Milonga, con tempo di due quarti e il Tango Vals, con tempo di tre quarti. (fonte: vivatravels)