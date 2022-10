Casa Sollievo della Sofferenza è il primo ospedale smart del Sud Italia

Sondaggio online internazionale

Da giugno a luglio 2022, Statista.inc ha invitato migliaia di dirigenti ospedalieri e professionisti sanitari con conoscenze di Smart Hospital a partecipare ad un sondaggio online per valutare l’implementazione e l’utilizzo delle tecnologie digitali negli ospedali.

Ai partecipanti è stato chiesto di stilare una classifica di smart hospital valutando cinque categorie: funzionalità elettroniche (es sistema informativo), telemedicina (attrezzature per teleconsulti), imaging digitale (es uso della realtà virtuale a supporto della diagnosi e trattamento dei pazienti), intelligenza artificiale (es uso di strumenti per analisi e valutazione dei dati) e robotica (es robotica chirurgica).

Sono stati raccolti più di 4.000 voti e per ogni ospedale è stato calcolato un punteggio. Le nomine internazionali conferivano un punteggio maggiore rispetto alle nazionali, rafforzando così il focus internazionale della classifica.