Compra un’auto e la rubano tre ore dopo: Barletta nel guinness dei primati

FOGGIA, 15/10/2022 – Nella provincia di Barletta Andria Trani un record si aggiunge ad un altro record. Infatti proprio in quella Bat che detiene il triste primato italiano per furti d’auto, a Barletta una Volvo appena comprata è stata rubata solo tre ore dopo che era entrata nella disponibilità del proprietario, un docente del luogo che ha dovuto denunciare l’accaduto ai Carabinieri.

Nella Bat agiscono bande sempre più specializzate nel disinnescare ogni dispositivo di sicurezza e portare via anche i veicoli apparentemente più a prova di furto, ma un reato predatorio accaduto a soli 180 minuti dall’acquisto davvero lascia increduli. Nella Bat, nel 2021, ci sono state 727 denunce per furti d’auto ogni 100.000 abitanti. Al secondo posto c’è Foggia, davanti a Napoli e Bari. Il triste primato, già messo in evidenza in tempi non sospetti dal sempre più allarmato procuratore di Trani Renato Nitti, appare purtroppo destinato a rafforzarsi, con numeri che potrebbero persino salire. (gazzettadelsud)