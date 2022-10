Lda, il figlio di Gigi D’Alessio ricoverato: salta concerto a San Severo

Lo ha fatto sapere sul suo profilo di Instagram, dove ha pubblicato una foto dalla stanza in cui è ricoverato

FOGGIA, 15/10/2022 – Lda è ricoverato in ospedale ed è costretto a saltare il concerto previsto questa domenica a San Severo, in Puglia. Luca D’Alessio, questo il vero nome del cantante, figlio diciannovenne di Gigi D’Alessio, lo ha fatto sapere sul suo profilo di Instagram, dove ha pubblicato una foto dalla stanza in cui è ricoverato.

Lda ricoverato in ospedale

Luca D’Alessio, questo il vero nome del cantante, figlio diciannovenne di Gigi D’Alessio, lo ha fatto sapere sul suo profilo di Instagram, dove ha pubblicato una foto dalla stanza in cui è ricoverato. “Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo. Inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli”. (occhionotizie)