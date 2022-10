Serracapriola: RSA “Franco Fania” accreditata per diversamente abili

Serracapriola (Fg), 15 ottobre 2022 – Si chiude con esito favorevole il percorso di accreditamento della RSA “Franco Fania” di Serracapriola della ASP Castriota e Corroppoli.

Come previsto dalla legge regionale 9/2017 la RSA rientra tra le strutture regionali accreditate al sistema Regionale riconosciute dalla ASL FG tra le strutture di cura per cittadini diversabili gravi e meno gravi.

Tra le prime strutture provinciali a chiudere l’iter di accreditamento per il quale sono state necessarie investimenti da parte della ASP e del soggetto concessionario ANTEO.

L’intero CDA della ASP esprime piena soddisfazione per il traguardo raggiunto e per aver dotato il territorio dell’Alto Tavoliere di una struttura residenziale accreditata per le diverse abilità.

Soddisfazione del presidente della ASP Castriota e Corroppoli, dott. Tommaso Pasqua: “la prima struttura pubblica a ricevere l’esito positivo sulla procedura di accreditamento. Sono soddisfatto e ringrazio il Consiglio di amministrazione della ASP, la tecnostruttura dell’ASP. È un traguardo meritato per il buon lavoro svolto da chi ha gestito la RSA in questi anni. Ora è una struttura accreditata e diventa un punto di eccellenza per la città e l’Alto Tavoliere. Da domani iniziamo il percorso per accreditare la Struttura di Poggio Imperiale”; e del Sindaco di Serracapriola Giuseppe d’Onofrio: “la Città di Serracapriola ha una struttura accreditata e questo è un fiore all’occhiello per l’intero territorio. Ringrazio la ASP e gli operatori che ogni giorno si prendono cura delle persone accolte nelle RSA “Franco Fania” di Serracapriola”.