D’Eramo: “Ferma intenzione del Governo di appoggiare le legittime istanze di Foggia”

Ieri sera, sul palco di Corso Vittorio Emanuele, il candidato Sindaco di Foggia della coalizione di centrodestra, avv. Raffaele di Mauro, ha parlato ai cittadini degli orientamenti del Governo a favore del comparto agricolo in Capitanata.

Lo ha fatto con i preziosi contributi del Sottosegretario di Stato all’agricoltura Luigi D’Eramo, i parlamentari foggiani del centrodestra On. Giandonato La Salandra e Sen. Annamaria Fallucchi, i rappresentanti del comparto agricolo Roberto Gugliotti Vice Presidente di Coldiretti Foggia, Angelo Miano Presidente della C.I.A. Foggia e Filippo Schiavone Presidente di Confagricoltura Foggia.

Dopo i saluti iniziali del segretario cittadino della Lega (partito di riferimento del Sottosegretario), avv. Antonio Vigiano, l’introduzione è stata affidata al Consigliere regionale leghista Joseph Splendido, e ai due Parlamentari presenti.

Splendido ha anticipato i problemi creati da alcune gravi patologie e infestazioni che affliggono le colture in Daunia e nel resto della Puglia, così come della endemica carenza di acqua. Candidato Sindaco di Mauro ha garantito il suo massimo impegno –in caso di elezione- in tutte le attività che un Sindaco può realizzare a protezione del comparto e ha parlato specificamente dei problemi di cui è stato messo a parte nel corso degli incontri con gli esponenti di categoria: il pessimo stato della viabilità che rende molto difficile le attività di coltivazione dei campi e trasporto dei prodotti, la sicurezza delle campagne i cui proprietari vengono sottoposti a estorsioni, minacce e atti vandalici, e un più efficiente sistema di rimozione dei rifiuti che vengono riversati abusivamente in molti campi coltivati. Interventi che devono tutelare soprattutto le borgate di Foggia, centri di fondamentale importanza per la nostra agricoltura.

L’On. La Salandra e la Sen. Fallucchi hanno accennato all’intensa attività che stanno svolgendo, ciascuno nella Commissione all’agricoltura del proprio ramo di Parlamento, per sostenere il lavoro di coltivatori e allevatori sotto ogni profilo. Hanno annunciato per i prossimi giorni un paio di notizie importanti, che potranno portare sollievo al comparto, permettendo, finalmente, a questo fondamentale comparto dell’economia locale di diventare più competitivo rispetto ad altre zone d’Italia.

Il Vice Presidente di Coldiretti Foggia Gugliotti ha ricordato che in Capitanata ci sono 700mila ha coltivabili e che l’acqua a disposizione basta appena per 150mila ha. Ha sollecitato nuovi provvedimenti governativi a sostegno e protezione della intera filiera agricola -dalla produzione, alla lavorazione, trasformazione e conservazione- oltre che al commercio dei prodotti.

Il Presidente della C.I.A. Foggia Miano ha chiesto un maggiore impegno del Governo per convincere le istituzioni del Molise a condividere le risorse idriche di cui la confinante regione dispone in abbondanza. Ha anche chiesto maggior rigore nel determinare chi deve certificare l’origine dei prodotti agricoli: in molti casi, si sfruttano i frutti della terra foggiana, indicandoli come provenienti dai territori dove vengono trasformati, conservati e commercializzati. Devono, invece, essere i produttori a certificarne il luogo d’origine.

Il Presidente di Confagricoltura Foggia Schiavone ha aggiunto che non solo il miglioramento della rete stradale può essere di ausilio ai lavoratori della terra: occorrono anche infrastrutture avanzate come una rete 5G su cui possono viaggiare i dati e sulla quale, ad esempio, possono far conto sistemi moderni di videosorveglianza dei campi per garantirne la sicurezza.

Il Sottosegretario D’Eramo ha ricordato i tanti risultati centrati dal Governo, a favore dell’attività agricola e dei suoi prodotti in meno di un anno, nonostante le emergenze dettate dai cambiamenti climatici, con la grave siccità e le seguenti, disastrose alluvioni che hanno colpito il Centro-nord Italia.

Ma, soprattutto, D’Eramo ha ribadito la ferma intenzione del Governo di appoggiare le legittime istanze che provengono dalla città e dalla provincia di Foggia.

«Auspico –ha concluso il candidato Sindaco di Mauro- che i concittadini vogliano dare fiducia al centrodestra e consentano a me in veste di Sindaco e alla coalizione di guidare l’amministrazione futura del capoluogo: proprio in qualità di primo cittadino spero di poter sostenere con forza i progetti e le istanze che provengono dall’agricoltura daunia. Per la comune visione delle dinamiche economiche e sociali, oltre che per la condivisioni di valori e ideali, troveremo sicuramente un Esecutivo sensibile alle richieste che presenteremo per segnare il progresso del comparto e soprattutto lo sviluppo e la disponibilità di posti di lavoro per la nostra terra che resta la capitale agricola d’Italia».