Ilaria, morta in un giorno di festa con Nicola: il liceo Poerio le dedica il laboratorio

Il prossimo 31 ottobre, il Liceo Poerio di Foggia commemorerà Ilaria Mirasole, la giovane studentessa di 18 anni tragicamente scomparsa in un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale 673 di Foggia insieme al suo fidanzato, Nicola Pio Dilorenzo, lo scorso 8 luglio. L’incidente è stato causato da una violenta collisione tra una Opel Corsa e una Alfa Romeo, che ha coinvolto anche altre quattro persone.

In memoria di Ilaria, una targa verrà posta al primo piano dell’edificio in via Goppingen, proprio all’esterno del laboratorio di lingue che porterà il suo nome.

Ilaria aveva una grande passione per l’attività natatoria e frequentava l’Acsd Pentotary di Foggia. Lei e Nicola si erano appena diplomati e avevano pianificato di raggiungere un gruppo di amici a Marina di Lesina per festeggiare la conclusione dell’anno scolastico e il loro traguardo. Tony, un loro amico, stava aspettando con ansia il loro arrivo:

“Tutto era pronto; stavo solo aspettando voi due per venirmi a prendere. Dico “stavo” perché le cose non sono andate così. Chi avrebbe mai immaginato che in soli 20 minuti tutto sarebbe cambiato? ‘Tony, preparati che prendo Ila e vengo da te’, erano state le tue ultime parole, Nico, solamente 20 minuti prima di quella tragica separazione.” Questi due erano non solo amici ma anche anime gentili: “lui, un ragazzo d’oro, educato e sempre disponibile,” e “lei, una ragazza straordinaria, sempre solare con tutti.”

Lo riporta foggia today.it