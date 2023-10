Muore Rosetta Cutolo, sorella del boss: vietati i funerali

14 ottobre 2023. Rosetta Cutolo, la sorella maggiore del defunto capo della Nuova Camorra Organizzata, Raffaele Cutolo, è scomparsa all’età di 86 anni nella sua residenza di Ottaviano, Napoli. Precedentemente, aveva trascorso alcuni giorni in ospedale a causa di una frattura al femore.

Le esequie pubbliche, inizialmente pianificate per domani, sono state vietate dal questore di Napoli, Maurizio Agricola, per motivi di ordine pubblico.

Per anni, Rosetta è stata considerata una figura di spicco nel clan fondato da suo fratello negli anni ’70, durante il periodo in cui lui era detenuto. Raffaele Cutolo le aveva affidato la gestione degli affari e degli affiliati del clan. Era temuta, rispettata ed onorata dai membri del clan e, secondo gli inquirenti, custodiva i suoi segreti. Questa teoria è stata supportata dal ritrovamento di documenti nel Palazzo Mediceo, dove la donna aveva vissuto e gestito gli affari della Nuova Camorra Organizzata.

Rosetta Cutolo era stata condannata per associazione mafiosa e si era costituita nel 1993 dopo un periodo di latitanza durante il quale era riuscita a sfuggire a diversi blitz. In passato, si era rifugiata in un convento, da cui era fuggita prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Da circa dieci anni, non aveva più avuto problemi con la legge, poiché era stata assolta dall’accusa di essere la mandante di un omicidio avvenuto ad Avellino.

Dopo essere stata rilasciata dal carcere, era ritornata nella casa di famiglia a Ottaviano e si era dedicata all’arte del ricamo. Nonostante il suo passato come membro di spicco della Nuova Camorra Organizzata, Rosetta si era ritirata dalla criminalità ed era diventata casalinga e contadina.

Le esequie di Rosetta saranno celebrate in forma privata e la sua salma sarà cremata. Il questore di Napoli ha vietato la celebrazione pubblica, evitando il rischio di alimentare “nostalgie” nei confronti del crimine organizzato, ancora presente in alcune zone del Vesuviano. Rosetta Cutolo porta con sé numerosi segreti sulla storia della camorra e sui rapporti tra il clan e alcune figure dello Stato, rendendo questa decisione una precauzione necessaria.