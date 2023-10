Pareggio inutile per il Manfredonia contro il Santa Maria Cilento

Manfredonia – Sesta giornata di campionato, in una giornata del tutto estiva e si torna finalmente a giocare con il pubblico presente sugli spalti del Miramare, con la speranza, come auspicato, con lo striscione affisso dai tifosi della “Gradinata Est” che si possa giocare definitivamente con il pubblico presente, ma con l’agibilità dello stadio e non con il ricorso straordinario alle ordinanze sindacali.

Modulo tattico delle due squadre: 3-4-3 di Mr Cinque contro un 4-4-2 di Mr Ferullo.

Il Manfredonia è schierato integralmente come contro la gara contro la Paganese: delle serie squadra che convince non si cambia.

Parte subito in avanti il Manfredonia, lasciando ben sperare nella gara della svolta ed al 5′ primo brivido con Balba che si vede raggiungere da un passaggio radente orizzontale in area di rigore avversaria ma è anticipato, per un soffio, prima del tiro, dal difensore.

Al 18′ passa in vantaggio il Manfredonia: Konate, di testa, su cross di Viti, indirizza il pallone nell’angolino alla destra del portiere. Al 34′ passaggio filtrante di Cesario per Achik ma il portiere in scivolata lo anticipa e respinge la sfera.

Al 41′ discesa veloce di Achik sulla destra del terreno di gioco che lascia partire un diagonale debole dal vertice dell’area di rigore facilmente intercettato dal portiere.

Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi.

Si torna in campo per la seconda frazione di gioco con Mr Cinque che manda in campo Taormina e Prencipe per Balba e Babaj mentre Ferullo, Borgia per Catalano. Scelta tecnica e tattica che a consuntivo sarà, a mio avviso determinante sul risultato finale, poiché la squadra risulterà spuntata dei suoi under offensivi per fare posto ad un difensore (Taormina) ed un centrocampista (Prencipe).

Al 7′ conclusione al volo di Ferrigno ma il tiro è impreciso. Al 10′ è ancora il Cilento con Maiese che su sponda di un compagno di squadra ed in contro tempo di testa indirizza la sfera oltre la linea di fondo.

Al 12′ pericoloso il Manfredonia con una punizione di Basualdo che inbecca di testa Konate che in tuffo colpisce la sfera che termina fuori. Al 19′ anticipo provvidenziale di Bamba che toglie la sfera dai piedi di Ferrigno e manda in angolo.

Mr Cinque gioca la carta Pozzebon per Cesario, sperando evidentemente in una sua giocata vincente ma a consuntivo non inciderà sulla fase offensiva, facendosi trovare alcune volte in fuorigiuoco e ricevendo anche un’ammonizione per proteste.

Il Manfredonia, con il baricentro arretrato e privo di idee, lascia libero campo al Cilento, consentendo delle sortite offensive e credendo evidentemente nel pareggio sino alla fine. Al 39′, infatti, ingresso in area di Gaeta che viene steso da tergo da Konate con il direttore di gara che assegna il penalty realizzato dallo stesso Gaeta, per il meritato pareggio.

Al 40′ entra Calemme che va subito al tiro inoffensivo da fuori area. Nessuna emozione sino al 4′ minuto di recupero con l’arbitro che mette fine ad una gara, soprattutto per i locali mediocre sotto il profilo tecnico con un pareggio che non muove la classifica e che sostanzialmente non serve assolutamente a nulla.

I due cambi di inizio secondo tempo per il Manfredonia, hanno innegabilmente accorciato il baricentro della squadra con il Cilento che ne ha approfittato per raggiungere il pareggio.

I dati statistici sono evidenti e testimoniano una squadra che fatica a costruire il gioco ed a finalizzare. Tre i goal segnati in sei gare, tutti su palle inattive e dieci subite in campionato, sono dati eloquenti: la squadra subisce e non finalizza quel poco di gioco che riesce a costruire.

Da ultimo, senza polemiche ma come elemento di riflessione societario, mi preme, mio malgrado evidenziare, l’impossibilità di aver poter realizzare un contributo video con l’allenatore Mr Cinque, atteso, invano, unitamente ai colleghi della stampa, per circa un’ora nei pressi della Mix Zone.

Anche questo, rappresenti un elemento di riflessione e rispetto per il lavoro che i giornalisti cercano, nonostante le mille difficoltà, di portare a compimento per sé stessi ma soprattutto per la collettività.

Tabellini

Manfredonia (4-3-3): Antonino, Forte, Viti, Basualdo(40’st Calemme), Konate, Bamba, Babaj (1’st Prencipe) Giacobbe, Cesario(16’st Pozzebon), Achik(50’st Cirillo), Balba (st Taormina). A disp. Rossi, Rosso, Barboza, Amabile, Pozzebon, Valentini, Calemme, Brunetti, Taormina, Prencipe. All. Cinque

Polisportiva Santa Maria Cilento: Cannizzaro; Coulibaly (14’st Catalano), Campanella, Ferrigno, Cocino, Nicoletti (1’st Borgia), Maio, Nunziante, Maiese, Persano (27′ st Gaeta) Bonfini.

A disp.: Fezza, Catalano, Borgia, Silagaidis, Mudasiru, Gaeta, D’Auria, Di Cristina, Tiberio. All.: Ferullo

Ammoniti: Basualdo, Pozzebon, Achik, Antonino, Maio. Maiese. Ferrigno, Campanella.

Angoli: 1 a 5

Rec: 3′ pt e 4’st

Arbitro: Juri Gallorini della sezione di Arezzo (ass. Palumbi-Guidi di Termoli)

foto Lucia Melcarne