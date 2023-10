Sarto prodigio a Manfredonia: gli abiti sartoriali su misura di Francesco La Forgia

Passeggiando nella centralissima via Arcivescovado di Manfredonia, il mio sguardo è stato catturato da una insegna posta sul muro: La Forgia Sartoria.

Immediatamente ho sentito il bisogno di entrare nel negozio, esteticamente una chicca, per conoscere il titolare.

Ecco accogliermi Francesco, esile e giovanissimo sarto, con sguardo vispo e sorriso ammaliante, doti fondamentali per chi svolge un lavoro a contatto con il pubblico. Resto affascinato dall’arredamento sobrio ed accattivante.

Sugli scaffali, tessuti per la realizzazione degli abiti, un ferro da stiro a carbone, gessetti per segnare i tessuti e due macchine da cucire di antica memoria.

Quella per la realizzazione di abiti sartoriali è una passione che Francesco eredità dalla giovanissima mamma Angela Rita Palma, sua collaboratrice e specializzata nella manifattura dei pantaloni.

Per imparare l’arte della sartoria, si reca a Napoli nella celeberrima sartoria Dalcuore, e senza aver fatto alcun corso didattico preliminare, impara l’arte de visu.

Come è noto: “Impara l’arte e mettila da parte“, quello che il giovanissimo sarto ha fatto per potersi esprimere a Manfredonia, sua città natale. In poco spazio, ricavato sul soppalco, gli arnesi del mestiere: una macchina da cucire, un taglia e cuci professionale, la stireria ed il tavolo per segnare le stoffe con le misure del cliente, il taglio delle stesse e l’assemblaggio con tanto di cucitura rigorosamente a mani.

Già, le mani e gli occhi, sottoposte a duri sforzi per un mesetto circa, tanto è infatti il tempo necessario per poter completare un abito sartoriale, tra le prove che il cliente deve effettuare e la rifinitura finale.

Una professione, quella del sarto, diffusissima nel dopo guerra che subisce un duro contraccolpo negli anni 70, con il boom della manifattura industriale.

Tanti i sarti e le sarte famosi a Manfredonia costretti ad emigrare per sbarcare il lunario. Questa considerazione, conferisce davvero un grande valore alla scelta del giovanissimo sarto Francesco, che ha deciso di scommettere sull’abito sartoriale, notoriamente un altro pianeta rispetto a quelli realizzati in serie, specificatamente quelli non di valore.

La peculiarità è che l’abito viene disegnato e realizzato come si dice “a pelle”, seguendo le linee del corpo del cliente con la possibilità di scelta del tessuto.

Monopetto o elegantissimo doppio petto, questo il dilemma. Francesco ha scommesso sul suo lavoro artigianale ed è pronto a soddisfare qualsiasi richiesta per poter evidenziare la propria professionalità, realizzando il vostro abito su misura ma anche la camicia.

Provare per credere per personalizzare il proprio abito ed il proprio stile e per far vincere la scommessa al giovanissimo sarto Francesco La Forgia.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 15 ottobre 2023

fotogallery Vittorio Agricola