Vitulano Drugstore Manfredonia conquista Roma, battuta la Lazio

Manfredonia – Sabato 14 ottobre 2023, al PalaPertini di Fiano Romano, è andata in scena la gara tra Lazio e Vitulano Drugstore Manfredonia valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A2 Élite 2023/24.

Medesimo risultato, 5-4, nella prima giornata per entrambe ma dal significato completamente diverso: i sipontini hanno vinto il derby contro il Defender Giovinazzo, mentre i capitolini sono stati sorpassati dal Città di Melilli negli ultimi istanti.

L’incontro si è concluso sul risultato di 2-3, con il Vitulano Drugstore Manfredonia che vince una partita difficilissima e torna dalla capitale con tre punti preziosissimi e rimanendo, assieme soltanto a Benevento e Canosa, a punteggio pieno. La Lazio, che ha perso le sue prime due partite, dovrà ripartire dalla comunque buona prestazione.

CRONACA

Primo tempo che non si sblocca solo per congiunzioni astrali. Lo spettacolo, infatti, è di altissimo livello, con clamorose palle gol sciupate da ambo le squadre e un clima battagliero.

A poco più di un minuto dalla fine, Wilmer Cabarcas si gira e calcia in porta: Ronaldo, al suo esordio, trova il suo primo gol con la nuova maglia. Poco dopo, però, episodio poco chiaro (come numerosi altri) in area di rigore sipontina e, nella mischia e nelle proteste, il gol di Riccardo Pezzin porta le squadre negli spogliatoi con il risultato in parità.

Si scende in campo nel secondo tempo in una situazione diversa. Uno-due micidiale degli ospiti: prima Diohan Barbieri insacca con forza su una palla respinta dal portiere, poi il capitano Davide Moura la mette dentro dalla distanza. Episodio che può cambiare la partita: secondo giallo per Daniele Zullo.

Difesa magistrale durante la temporanea inferiorità numerica ma la partita è lungi dall’essere finita. Fallo laterale ben sfruttato (anche con decisione arbitrale che può aprire discussioni) dai padroni di casa e nuovamente Pezzin accorcia le distanze.

La squadra di mister Alessio Medici prova a pareggiare anche con il portiere di movimento.

I ragazzi di mister David Ceppi non subiscono grazie ad un grande lavoro difensivo e a, nuovamente, una prestazione eccezionale di Samuele Glielmi tra i pali e, pur mancando la porta vuota a palla riconquistata, si arriva all’ultima sirena proteggendo il vantaggio e conquistando tre punti preziosi.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi, Moura (c), Ronaldo, Murgo, Zullo, Barbieri, Zoppo, Djelveh, Nenna, Giampaolo, Ferrara, Vallarelli. All. Ceppi.

Lazio: Anzini, Pilloni, Filipponi, Nikao, Giulii, Koivumäki, Conti, Scalambretti, Zandri, Pezzin, Lupi (c). All. Medici.

TABELLINO

Lazio: Pezzin 19’23″pt, 10’46″st.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo 18’54″pt, Barbieri 3’08″st, Moura 4’01″st.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Lazio: Pezzin (G), Scalambretti (G).

Vitulano Drugstore Manfredonia: Djelveh (G), Zullo (GG, R), Ronaldo (G), Barbieri (G), Vallarelli (G).

Comunicato e foto: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia