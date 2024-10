Il 26 settembre 2024, è stato firmato l’accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale dei Lavoratori Agricoli e Florovivaisti della provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. L’accordo è stato sottoscritto da Confagricoltura Foggia, Coldiretti Foggia, CIA Foggia e dalle organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL di Foggia.

Decorrenza e durata del contratto

Il nuovo Contratto Provinciale ha una validità quadriennale, a partire dal 1° gennaio 2024, con scadenza il 31 dicembre 2027. Se non viene disdettato da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno. In caso di disdetta, le proposte di modifica dovranno essere comunicate almeno quattro mesi prima della scadenza.

Lavoro straordinario, notturno e festivo

Sono state introdotte nuove disposizioni per il lavoro straordinario, in conformità con quanto previsto dal DL 66/2003. Il lavoro straordinario non può superare le 3 ore giornaliere e le 18 ore settimanali, e deve essere concordato con il datore di lavoro in caso di necessità urgenti che potrebbero compromettere le colture. Il limite massimo di ore straordinarie per ogni lavoratore è fissato a 300 ore annue.

Aumenti salariali

Dal 1° ottobre 2024, i salari contrattuali in vigore al 31 dicembre 2023 saranno incrementati del 5%. A partire dal 1° aprile 2025, questi salari subiranno un ulteriore aumento dell’1,50%. Tali incrementi includono anche il 3,50% stabilito a livello nazionale dall’accordo del 27 ottobre 2023.

Premio di risultato e produttività

Le parti si sono impegnate a incontrarsi entro il 31 maggio 2025 per discutere l’istituzione di un premio territoriale di risultato e produttività.

Sicurezza sul lavoro

Grande attenzione è stata data alla sicurezza sul lavoro, con l’impegno di rendere strutturale la distribuzione di materiale antinfortunistico per i lavoratori. Il Comitato di Gestione CIALA EBAT di Foggia sarà incaricato di verificare la sostenibilità finanziaria e definire le modalità di fornitura di tali materiali.

