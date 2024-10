“Oggi è arrivato l’annuncio di un nuovo importante collegamento per il ‘Gino Lisa’, quello con l’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia a partire dal prossimo 25 novembre. Prosegue così il percorso per il potenziamento dell’aeroporto foggiano. Lo ripeto ancora una volta: lo scalo va valorizzato in vista del Giubileo del 2025, dal momento che in Capitanata abbiamo San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo che attireranno migliaia di fedeli. Per fare il punto sulla situazione del Gino Lisa e sulla programmazione futura ho chiesto di ascoltare in V Commissione il presidente di AdP Antonio Vasile e l’assessora ai Trasporti Ciliento. Dobbiamo continuare a investire in infrastrutture e mobilità per favorire la crescita e lo sviluppo del territorio. Grazie alla collaborazione tra Aeroporti di Puglia e Regione Puglia, questo nuovo volo contribuirà a rendere la nostra Regione ancora più connessa“.

Lo dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone