Questa mattina si è svolta l’udienza presso il tribunale del Riesame di Bologna per discutere l’appello presentato dalla Procura di Parma, che ha richiesto la custodia in carcere per Chiara Petrolini. La giovane, attualmente agli arresti domiciliari, è accusata di omicidio e soppressione di cadavere a seguito del ritrovamento dei corpi di due neonati nel cortile della sua abitazione a Vignale di Traversetolo (Parma).