A cura di Antonio DANIELE

Rosanna Villani e Antonio Bevilacqua, originari di San Marco in Lamis e docenti presso l’Università di Foggia, sono stati inseriti tra i migliori scienziati al mondo secondo la prestigiosa classifica ‘World’s top 2% scientists list 2023’. Questa graduatoria, stilata dall’Università di Stanford in collaborazione con Elsevier, si basa su dati bibliometrici provenienti dal database Scopus.

Questo riconoscimento rappresenta un grande valore aggiunto non solo per l’Università di Foggia, che sta emergendo come eccellenza nel panorama formativo del sud Italia, ma anche per il territorio garganico, contribuendo a dare lustro alla comunità locale.

Il rettore dell’Università di Foggia ha commentato con entusiasmo il risultato: “L’inserimento di tanti nostri colleghi in una classifica internazionale così prestigiosa è motivo di grande orgoglio per l’intera comunità accademica. Questo dimostra come il lavoro di ricerca svolto presso la nostra Università sia apprezzato a livello mondiale”.

Fonte: sanmarcoinlamis.eu